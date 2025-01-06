Ты услышишь микс из мелодичных и не самых очевидных произведений – авторские композиции гармонично сочетаются с софт-рок хитами Дэвида Боуи и Элтона Джона, а старинные блюзы и госпелы – с песнями Нила Янга. Праздничную атмосферу концерта создадут изящные и сказочные партии скрипки и виолончели, а фортепиано, гитара, перкуссия и, конечно же, мощный вокал добавят уверенности и плотности общему звучанию. Состав музыкантов – это коллектив талантливых и опытных музыкантов, играющих концерты по всей России и за её пределами: Вася Беля — вокал, гитара, Тимур Юсупов — фортепиано, Анастасия Резник — Скрипка, Мария Шарыгина — виолончель, Анатолий Компанец — ударные.