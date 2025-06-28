В эту ночь произойдет Большой космический взрыв. Пространство искривится, время замедлится, и на свет появится… Новая звёздная система под название Diverse Synergy. Приходи на космическое путешествие. Под пульсирующий ритм хауса, инди-дэнса и лёгкого техно приготовься раствориться в музыке и стать частью Новой галактики. Лайн-ап: 23:00 — VMESTE 00:00 — DMITRIY WAVE 01:00 — Nickoлаич & Kenar 02:00 — AVERKIEV & NIKNV 03:00 — MATVEY AZ 04:00 — VILDAN 05:00 — DS (all) Дресс-код. Добавь в свой образ нотку космоса: серебристые акценты, металлические украшения, блестящие ткани или детали, вдохновлённые звёздами и планетами. Создай атмосферу настоящей космической одиссеи.