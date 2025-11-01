«Ламповый Рок» — вечер русских хитов в камерной атмосфере. Уютный рок-концерт, где всё будет по-настоящему: живой звук, душевные тексты и энергия, знакомая каждому, кто вырос на русском роке. В этот вечер прозвучат легендарные хиты — от лиричных баллад до драйвовых гимнов, которые объединяют поколения. В камерном пространстве всё звучит особенно близко: будто музыканты играют прямо для тебя, а каждая песня оживает по-новому. Что тебя ждёт: — живое исполнение культовых русских рок-композиций — ламповая атмосфера и искренние эмоции — общение, тепло и настоящий рок без лишнего шума Сбор гостей начинается в 20:20 — лучше приходить заранее, чтобы выбрать напитки и закуски к ним. Бронь идёт не за столик, а за место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.