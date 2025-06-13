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Road to 7 Wonders
Saga Wine, улица Вайнера, 9
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 5500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Дорога к Семи Чудесам Одиссеи продолжается. Вьётся, бежит по стране и несёт тебя к новым приключениям! Вместе с близкими по духу сотоварищами устроим очередное светопреставление, которое приблизит ещё немного к главному летнему фестивалю в Петербурге! Одиссейский Десант в лице Tabia (live), Izotov И Fake Mood. Плюс шикарные представители локальной сцены Senlima, Arina Mur, Povar, Kovalev, Kuznetsov, Zakkat И Molise. Два танцпола, множество превращений и даже перверсий, шум, гам и блёстки, бьющие через край чувства и истинная любовь! DC: Antique Cocktail — золото, белый, черный. DC/FC 18+.
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