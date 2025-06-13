Дорога к Семи Чудесам Одиссеи продолжается. Вьётся, бежит по стране и несёт тебя к новым приключениям! Вместе с близкими по духу сотоварищами устроим очередное светопреставление, которое приблизит ещё немного к главному летнему фестивалю в Петербурге! Одиссейский Десант в лице Tabia (live), Izotov И Fake Mood. Плюс шикарные представители локальной сцены Senlima, Arina Mur, Povar, Kovalev, Kuznetsov, Zakkat И Molise. Два танцпола, множество превращений и даже перверсий, шум, гам и блёстки, бьющие через край чувства и истинная любовь! DC: Antique Cocktail — золото, белый, черный. DC/FC 18+.