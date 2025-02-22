Hysterezis вновь запускает мероприятия, посвящённые экспериментальной музыке. 22 февраля в фонде «Культурный Транзит» пройдёт мини-фестиваль «Ризоритм», объединяющий музыкантов разных музыкальных ипостасей, направлений и даже мест. 4 коллектива представят широкий спектр стилей, от берлинской школы до спидкора и эмбиента и каждый человек найдёт для себя что-то интересное. Выступят: Nim_b Dumbfox No_17a Jagath (Пермь)