Ризоритм
Фонд «Культурный Транзит» ул. Степана Разина, 95. Вход под вывеской «Суровый Текстиль»
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400₽
Возраст 18+
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Про событие
Hysterezis вновь запускает мероприятия, посвящённые экспериментальной музыке. 22 февраля в фонде «Культурный Транзит» пройдёт мини-фестиваль «Ризоритм», объединяющий музыкантов разных музыкальных ипостасей, направлений и даже мест. 4 коллектива представят широкий спектр стилей, от берлинской школы до спидкора и эмбиента и каждый человек найдёт для себя что-то интересное. Выступят: Nim_b Dumbfox No_17a Jagath (Пермь)
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