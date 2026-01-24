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Resonate / Selection Sound

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Команда SYN.LAB врывается в новый сезон и приглашает окунуться в магию звуков в пространстве Нью Бар. Фирменное звучание команды — это актуальные, знакомые и эстетичные мотивы с мощным грувом. Ночь переплетения хауса разного стиля не оставит равнодушными ценителей электронной музыки. LINE UP: Alex Borg, Zyryanov, Larsen, FrameON

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