Екатеринбург неумолимо заметает листьями, но это не повод вешать нос. А вот послушать отборной РЭПЧИНЫ очень даже повод... В составе: — группы внимание (новый состав) — полежу и встану (вот бы щас тоже) — пирура (зубы арматура) — шнурки (FR) — нёк (восходящая legend of woman rap) Вход свободный.