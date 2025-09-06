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Про событие
Екатеринбург неумолимо заметает листьями, но это не повод вешать нос. А вот послушать отборной РЭПЧИНЫ очень даже повод... В составе: — группы внимание (новый состав) — полежу и встану (вот бы щас тоже) — пирура (зубы арматура) — шнурки (FR) — нёк (восходящая legend of woman rap) Вход свободный.
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