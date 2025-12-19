RealLowly Pluto
переулок Центральный Рынок, 6
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Белорусский лоуфай-хаус-рэп-исполнитель RealLowly Pluto, ставший звездой SoundCloud-сцены с треками «Street» и «Swift», впервые выступит в Екатеринбурге. Организатор советует приходить в удобное для тебя время, чтобы ты не стоял в очереди на входе и комфортно прошёл на мероприятие. Клуб в праве отказать во входе в случае несоблюдения основных правил посещения: возрастных ограничений, состояния алкогольного или наркотического опьянения.
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