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  1. Екатеринбург
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RealLowly Pluto

Пространство Ц
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Белорусский лоуфай-хаус-рэп-исполнитель RealLowly Pluto, ставший звездой SoundCloud-сцены с треками «Street» и «Swift», впервые выступит в Екатеринбурге. Организатор советует приходить в удобное для тебя время, чтобы ты не стоял в очереди на входе и комфортно прошёл на мероприятие. Клуб в праве отказать во входе в случае несоблюдения основных правил посещения: возрастных ограничений, состояния алкогольного или наркотического опьянения.

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