Белорусский лоуфай-хаус-рэп-исполнитель RealLowly Pluto, ставший звездой SoundCloud-сцены с треками «Street» и «Swift», впервые выступит в Екатеринбурге. Организатор советует приходить в удобное для тебя время, чтобы ты не стоял в очереди на входе и комфортно прошёл на мероприятие. Клуб в праве отказать во входе в случае несоблюдения основных правил посещения: возрастных ограничений, состояния алкогольного или наркотического опьянения.