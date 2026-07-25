Поднимешься на легкодоступную, но очень живописную гору Сугомак, спустишься в единственную на Урале мраморную пещеру и начнёшь день с потрясающего рассвета. Участники: Поднимутся на Сугомак на рассвете и запечатлеют потрясные виды с высоты птичьего полетаю Полюбуются пейзажами и бескрайними уральскими просторами под вкусный завтрак. Посетят мраморную пещеру. Сделают красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.