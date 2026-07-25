Рассвет на горе Сугомак
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
3900₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Поднимешься на легкодоступную, но очень живописную гору Сугомак, спустишься в единственную на Урале мраморную пещеру и начнёшь день с потрясающего рассвета. Участники: Поднимутся на Сугомак на рассвете и запечатлеют потрясные виды с высоты птичьего полетаю Полюбуются пейзажами и бескрайними уральскими просторами под вкусный завтрак. Посетят мраморную пещеру. Сделают красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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