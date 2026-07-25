ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Рассвет на горе Сугомак

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Поднимешься на легкодоступную, но очень живописную гору Сугомак, спустишься в единственную на Урале мраморную пещеру и начнёшь день с потрясающего рассвета. Участники: Поднимутся на Сугомак на рассвете и запечатлеют потрясные виды с высоты птичьего полетаю Полюбуются пейзажами и бескрайними уральскими просторами под вкусный завтрак. Посетят мраморную пещеру. Сделают красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста