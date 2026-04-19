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Радость Моя
Вечно молодой, улица Добролюбова, 4
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от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
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Про событие
Сольный концерт самого загадочного электронного проекта и первопроходца жанра вич хаус в России — Радость Моя. Мероприятие пройдет при участии специальных гостей: HOLOGRAPHIC — Эмоциональные колебания звуков, содержащиеся в музыкальных произведениях, которые выходят за рамки здравого смысла. STS-51L — Мгновение уходящего солнца.
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