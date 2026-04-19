Сольный концерт самого загадочного электронного проекта и первопроходца жанра вич хаус в России — Радость Моя. Мероприятие пройдет при участии специальных гостей: HOLOGRAPHIC — Эмоциональные колебания звуков, содержащиеся в музыкальных произведениях, которые выходят за рамки здравого смысла. STS-51L — Мгновение уходящего солнца.