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Радость Моя

Вечно молодой, улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Сольный концерт самого загадочного электронного проекта и первопроходца жанра вич хаус в России — Радость Моя. Мероприятие пройдет при участии специальных гостей: HOLOGRAPHIC — Эмоциональные колебания звуков, содержащиеся в музыкальных произведениях, которые выходят за рамки здравого смысла. STS-51L — Мгновение уходящего солнца.

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