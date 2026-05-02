Проверка материала — это мероприятие, где выступают только опытные комики. В этом формате у них больше времени на сцене, поэтому они могут поэкспериментировать и проверить новые шутки. Запуск гостей начинается за пол часа до начала мероприятия, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ до начала шоу.