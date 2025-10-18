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Пушкин сидел, а потом лежал

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Просмотр и обсуждение спектакля Марии Аникиной и Мари Макаровой. Все знают биографию поэта, все знают его по-своему. Иногда создается впечатление, что у каждого Пушкиниста свой отдельный Пушкин, что они описывают разных людей. В спектакле правда не так важна, как вымысел. Главное вот что: создатели уверены, что у Пушкина было хорошее чувство юмора. Спектакль основан на идеях и рисунках Резо Габриадзе и Андрея Битова. Режиссерский дебют Марии Аникиной и Мари Макаровой: «Здесь подошли бы прилагательные: самодельный, дурацкий, смешной. Этот спектакль — попытка взглянуть на обычное с необычного ракурса».

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