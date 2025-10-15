Внимание: перенос даты события на 15 октября 2025, 20:00. Новое место проведения. Мероприятие, где выступают только опытные комики. В этом формате у них больше времени на сцене, поэтому они могут поэкспериментировать и проверить новые шутки. Запуск гостей начинается за полчаса до начала мероприятия, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ до начала шоу.