Техно-арт-фестиваль. Это коллаборация команд международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» и Techno Room Community. Название техно-арт-фестиваля вдохновлено первым в мире беспилотным грузовым космическим кораблем «Прогресс» — воплощением человеческой смелости, веры в технологический успех и светлое будущее, упорства и настойчивости, силы науки и коллективного труда. Проект создан обычными людьми, пронизанными духом индустриальных окраин и посвятивших себя андеграундному искусству. Фестиваль впервые прошел в 2024 году и собрал более 1000 человек и 13 музыкантов, среди которых: Наташа Abelle, Zaur Gapienko, резиденты Techno Room Community и URALHARDKICKS. В этом сезоне команды снова объединяются, чтобы в пространстве завода снова случилась синергия электронной музыки и уличного искусства. Мероприятие состоится 26 июля и включит в себя не только техно- и арт-части, но и другие виды искусств, а также интерактивные зоны для гостей. На территории в 1500 квадратных метров будут работать три танцпола. Лайн-ап фестиваля: Dawn Razor Errioxa Keyser Roma Knigi (Modular Live) Xandr.Vasiliev (Modular Live) и другие.