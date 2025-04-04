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«ПП»: Плохие Привычки, Pinkglasses, Без Пяти

Пространство Ц
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

«ПП» — это не про правильное питание, не про пистолет-пулемёт и уж точно не про промышленное предприятие. Это ежегодная вакханалия «Плохих Привычек», где рок, молодость и дух свободы сливаются в один мощный заряд. В этом году — еще громче, еще ярче, еще жарче! На сцене пространства «Ц» тебяждёт мощный лайнап: «Плохие Привычки» — слоняры и создатели этой вечеринки. Их хиты стали гимнами тусовок, а новые треки обещают разорвать зал. pinkglasses (Екб) — дерзкое трио, в арсенале которого десяток убойных песен и несколько крутых фитов. Эти ребята уже брали звуковым штурмом концертные площадки и не собираются сбавлять обороты. Готовься к жаре. «Без Пяти» (Мск) — столичные хэдлайнеры и финалисты шоу «Залетай в тренды». Их треки — это чистая энергия, и, хотя в дискографии не так много песен, почти каждая — хит. Впервые в Екатеринбурге, полным составом.

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