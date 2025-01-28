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Во вторник сможешь посмотреть концерт-альбом культовой японской группы fishmans, 98.12.28 Otokotachino Wakare. Ээээ... а кто такие fishmans, спросишь ты. Ну, всего лишь лучшая группа о которой ты никогда не слышал. Эмоциональные, самобытные и очень классные. Вход - донейшн. Домофон пока не починили, кто придёт - стучи в окошко или пиши в чат: https://t.me/miituut
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