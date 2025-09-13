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Поэт-панк-фест «Бумага»

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Что ты представляешь, когда слышишь слово «панк»? А если тебе скажут, что панки бывают разными — романтиками, философами и даже поэтами? Может, ты тоже по-своему панк? Приходи проверить это 13 сентября во двор Музея Андеграунда. Закроешь летний сезон, искупавшись напоследок в море смелых слов, громкой музыки и дерзкой атмосферы искусства андеграунда. Независимый уральский лейбл «Бумага» и поэтический профсоюз «Вобла» соберут на одной площадке шесть рок-групп и четырёх поэтов: Скепсис, Ксения Ковшова, Вежливость, Никита Жданов, Subdeers, Дик Пиг, Алёна Нечаева, Как Всегда, Шамшурин, Ротврот. А бар «Вечно молодой» подкрепит этот культурный беспорядок неформальными напитками и закусками. Приятный бонус: по билету поэт-панк-феста «Бумага» вход в Музей Андеграунда со скидкой 50%.

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