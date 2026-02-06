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Пельмени под гитару

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Теплая кулинарная вечеринка в особняке. Будешь лепить свои собственные пельмени, петь песни под гитару, ну, и, конечно, тебя ждёт совместный праздничный ужин при свечах. В меню пельменей: домашнее тесто и фарш домашний (говядина — курица — индейка — специи), билеты с луком и без лука. В качестве заправки будет сметана и уксус со специями. Если у тебя иные предпочтения по заправке, то можешьзахватить с собой. В музыкальном меню: Кино, Стрыкало, Звери, Сплин, Чайф, Трубецкой, Сироткин, КиШ, Агутин, Sting, Green Day и другие любимые. С собой можно принести любые напитки, пробкового сбора нет. Дресс-код: одежда, которую не страшно уляпать или фартук.

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