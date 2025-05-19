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ПЧК 38 «Возлюбленная»!

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это шоу, в котором гости участвуют в настольной ролевой игре в фэнтезийном мире с эльфами, гоблинами и другими тварями из твоих ролевых фантазий. Смотрим 38 выпуск Подземелья Чикен Карри

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