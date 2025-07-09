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Парфюм-пикник

парк имени Павлика Морозова

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Встреча в парке, на которой участники будут пить шампанское, наслаждаться природой и дегустировать нишевую парфюмерию. Во время мероприятия ты познакомишься с ароматами Qmarin, а также с коллекцией необычных, ярких и редких нишевых парфюмов стилиста Эвелины Приваловой. Участники будут пить шампанское, крушить парфюмерные мифы, делиться воспоминаниями, пополнять списки парфюмерных хотелок и знакомиться с единомышленницами и единомышленниками, участвовать в парфюмерной викторине. Формат камерный (max. 10 человек): важно, чтобы мероприятие проходило в формате живого дружеского общения, а не монотонной лекции или презентации. Так что бери пледик и спрей от комаров. Требуется запись у Эвелины (кнопка выше).

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