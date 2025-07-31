Отдам, в хорошие руки
улица 8 Марта, 8
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1800₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Тема актуальна: как сохранить нормальные, теплые, душевные отношения между мужем и женой. Жить так, чтобы огонь любви не угасал, а продолжал светить, пусть не ярко, как в молодости, но сохраняя чувства неповторимые, уникальные, в красках и цвете. Жена даёт объявление о том, что отдаст мужа «в хорошие добрые руки». Какова же реакция мужа? Нашлись ли желающие? Почему она это сделала? И к каким же выводам придут все участники то ли комедии, то ли драмы? Захватывающая интрига сохранится до самого конца спектакля. Герои обладают очень разными характерами. Сталкиваются друг с другом робость и решительность, практичность и простодушие, обида и раскаяние, отчаяние и надежда. Все участники этой житейской истории вызывают только положительные эмоции своими человеческими качествами.. Житейская история по напряженности и непредсказуемости сюжета близка к детективу.
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