Фестиваль андеграундного звука в стенах Музея андеграунда. Мощный музыкальный лайнап, кастом одежды, тату бар и незабываемая атмосфера. Это громкая декларация: андеграунд жив, актуален и находит свой дом там, где ему и положено — в Музее Андеграунда. Line up: EGORTUT(ESB)/ЖБАН(HOP)/SECRET GUEST (LIVE) KUBA48 (LIVE) SCHOOL B/PHIMON (LIVE) CHAMP CEE (LIVE) SCREWEDKIDD (DJ) 21YOUNG (DJ)