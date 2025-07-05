[отменено] Осторожно, Рэп!
улица Добролюбова, 4
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от 600₽ до 1500₽
Возраст 16+
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Фестивали
Про событие
Фестиваль андеграундного звука в стенах Музея андеграунда. Мощный музыкальный лайнап, кастом одежды, тату бар и незабываемая атмосфера. Это громкая декларация: андеграунд жив, актуален и находит свой дом там, где ему и положено — в Музее Андеграунда. Line up: EGORTUT(ESB)/ЖБАН(HOP)/SECRET GUEST (LIVE) KUBA48 (LIVE) SCHOOL B/PHIMON (LIVE) CHAMP CEE (LIVE) SCREWEDKIDD (DJ) 21YOUNG (DJ)
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