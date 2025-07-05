ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

[отменено] Осторожно, Рэп!

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль андеграундного звука в стенах Музея андеграунда. Мощный музыкальный лайнап, кастом одежды, тату бар и незабываемая атмосфера. Это громкая декларация: андеграунд жив, актуален и находит свой дом там, где ему и положено — в Музее Андеграунда. Line up: EGORTUT(ESB)/ЖБАН(HOP)/SECRET GUEST (LIVE) KUBA48 (LIVE) SCHOOL B/PHIMON (LIVE) CHAMP CEE (LIVE) SCREWEDKIDD (DJ) 21YOUNG (DJ)

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста