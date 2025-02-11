Театр Новых Вибраций — профессиональный авторский театр, который уже 2 года радует зрителей. Режиссёр театра Александра Ли — член СТД, автор пьес и актриса с более чем двадцатилетним опытом. Open Talk — это новый проект театра, в стиле открытых встреч, которые будут проходить один раз в месяц на разных интересных площадках города, где ты сможешь: -Познакомиться с создателем театра — Александрой Ли — и узнать, как рождаются её смелые идеи, сюжеты, пьесы и не только. -Пообщаться с артистами, которые дарят жизнь каждому спектаклю. -Узнать, как театр становится пространством для самопознания, вдохновения и новых вибраций. В эту встречу участники театра расскажут о: - театре, его миссии и уникальности, - предстоящей премьере «Иммикайого 3. Звезда Неизвестной земли. Перерождение», которая состоится 17 и 18 февраля. - предстоящих проектах зима-весна 2025 А ещё порадуют чтением авторских монологов и отрывков из биографий известных личностей в сфере театра и кино.