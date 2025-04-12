Возраст 16+
Концерты
Про событие
OG Buda анонсировал тур по России Allin Tour. На концерте в рамках тура российский рэпер выступит вместе с лайв-бэндом. Организаторы обещают хиты исполнителя в «живой» аранжировке. Площадкой для большого сольного концерта станет «МТС Live Холл Екатеринбург».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи