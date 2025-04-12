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OG Buda

бульвар ЭКСПО-бульвар, 2А

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от 1600₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

OG Buda анонсировал тур по России Allin Tour. На концерте в рамках тура российский рэпер выступит вместе с лайв-бэндом. Организаторы обещают хиты исполнителя в «живой» аранжировке. Площадкой для большого сольного концерта станет «МТС Live Холл Екатеринбург».

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