Музыка, люди, которые её чувствуют, и новогодняя магия, перемешанная с настоящим клубным вайбом — в прошлом году всё прошло идеально. И теперь они делают это вновь — чтобы этот особый формат стал не разовой историей, а настоящей традицией, которую хочется повторять каждый год вместе с Overtone Community. Всю ночь сразу после курантов PROGroyal и Kolmakov будут играть по очереди каждый час — с 01:00 до 06:00. Для тебя будут звучать лучшие треки, которые сопровождали вечеринки весь этот год, и, конечно, много нового, чтобы красиво шагнуть в 2026-й. В прошлом году это была удивительно уютная и при этом драйвовая ночь. Тёплая атмосфера, плотный звук и хорошие люди — всё, что нужно, чтобы встретить Новый Год так, как ты любишь.