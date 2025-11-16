Новая кожа для старой церемонии
Зал «Физиотерапии», ул. Бажова, 124 А
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Размышление о поиске баланса между потребностью быть свободным и ещё большей страстью к привязанностям мира. Проба осмыслить экзистенциальное одиночество и временность всего не как нечто пугающее, а как естественное свойство жизни. Как взгляд на жизненный опыт трансформируется под влиянием времени? И что остаётся постоянным в человеческой природе при сиюминутности желаний, социальных ролей, связей? После спектакля будет его обсуждение со зрителями.
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