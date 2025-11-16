Размышление о поиске баланса между потребностью быть свободным и ещё большей страстью к привязанностям мира. Проба осмыслить экзистенциальное одиночество и временность всего не как нечто пугающее, а как естественное свойство жизни. Как взгляд на жизненный опыт трансформируется под влиянием времени? И что остаётся постоянным в человеческой природе при сиюминутности желаний, социальных ролей, связей? После спектакля будет его обсуждение со зрителями.