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Новая кожа для старой церемонии

Креативный кластер «Л52»
Зал «Физиотерапии», ул. Бажова, 124 А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Размышление о поиске баланса между потребностью быть свободным и ещё большей страстью к привязанностям мира. Проба осмыслить экзистенциальное одиночество и временность всего не как нечто пугающее, а как естественное свойство жизни. Как взгляд на жизненный опыт трансформируется под влиянием времени? И что остаётся постоянным в человеческой природе при сиюминутности желаний, социальных ролей, связей? После спектакля будет его обсуждение со зрителями.

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