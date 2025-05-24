Ночное StandUp-шоу
StandUp bar, улица Радищева, 31, 1 этаж
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Что делают комики, когда город спит? Проверяют новые шутки! Больше часа комедии, экспериментов и импровизации — идеальное сочетание для тех, кому не спится в пятницу вечером. Запуск гостей начинается за полчаса до начала мероприятия, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ до начала шоу.
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