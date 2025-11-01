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Ночь сказок наизнанку

Здоровье
улица Малышева, 19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Переворачивай привычное понимание самой жуткой ночи в году, где граница между живым и мертвым стирается. Вдохновляйся волком-веганом, грязнулей Золушкой, гламурной Бабой-ягой, куклой Чаки и послушной Красной Шапочкой. Спешл — настойка из самовара и закуска «Кошачий глаз» За пультом с тёмными хитами —DJ Polza Первым 20 — инстакс-фото За лучший образ — кроваво-алый шарф Вход свободный, на входе требуется паспорт.

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