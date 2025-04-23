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Нищий реп

спальный район
улица Пушкина, 9

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт погружение в мир, словно сотканный фантазиями Игоря Гофмана. Нищие строки для нищих слушателей в нищем антураже с нищими комментариями от нищих авторов нищего репа. Виталий Коммерс & Vovkabro из всеми(почти всеми) любимого Нелегального Танцпола написали свой концептуальный альбом под названием «Нищий реп». Это сборник из 17 треков, каждый из которых пропитан хтонью, дешёвым свегом и запахом яиц. Перед большой презентацией 25.04 с релизом на всех площадках ребята устраивают закрытое прослушивание своего детища. Вход за донат от 100р Топ-донетеру гарантирован подарок от Vovkabro.

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