Тебя ждёт погружение в мир, словно сотканный фантазиями Игоря Гофмана. Нищие строки для нищих слушателей в нищем антураже с нищими комментариями от нищих авторов нищего репа. Виталий Коммерс & Vovkabro из всеми(почти всеми) любимого Нелегального Танцпола написали свой концептуальный альбом под названием «Нищий реп». Это сборник из 17 треков, каждый из которых пропитан хтонью, дешёвым свегом и запахом яиц. Перед большой презентацией 25.04 с релизом на всех площадках ребята устраивают закрытое прослушивание своего детища. Вход за донат от 100р Топ-донетеру гарантирован подарок от Vovkabro.