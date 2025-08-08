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Нео-соул, r'n'b и фанк

Джаз-клуб EverJazz
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Quentin Moore — харизматичный нео-ретро-соул-исполнитель из Техаса вновь прибыл покорять сердца россиян. Квентина Мура умело смешивая жанры, он создаёт музыку, которая одновременно пробуждает ностальгию и дарит свежую энергию. Его творчество — это глубокий соул с элементами фанка и ритм-н-блюза, завораживающий мелодиями и богатой гармонией. Мур — искусный мультиинструменталист: гитара, клавиши, барабаны, а также владение различными вокальными техниками делают его выступления по-настоящему живыми и многогранными. Он с легкостью меняет тембры, играя на нюансах, и создаёт уникальное звучание, в котором сочетаются душевность и страсть. В новой гастрольной программе прозвучат авторские песни из последнего альбома «Ride With You», а также мировые хиты, переосмысленные Квентином и обретающие в его исполнении яркое, современное звучание. Вместе с Квентином на предстоящем в EverJazz концерте выступят блюзовые музыканты Урала – группа Blues Doctors. Состав музыкантов: Quentin Moore (вокал, США) + Blues Doctors: Владимир Демьянов – гитара, вокал; Владимир Апаницын – бас-гитара; Максим Плетнев – барабаны. При необходимости покупки 3-ёх и более билетов, предварительно позвони по номеру 20-20-318.

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