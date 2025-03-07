Сегодня музыкальные пилоты прокатят тебя в машине времени навстречу старым давним друзьям – хорошо забытым некогда гремящим хитам, которым все до сих пор подпевают. 1988–1995 StudioX, 1995–2000 Ail Urus [UDBC], 2000–2005 2AM [BLEND], 2005–2010 Ринкош. Для гостей в винтажных костюмах – free drink. Обратись к бармену. Оплата на входе.