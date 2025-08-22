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Шумовой концерт от лейбла Эл-Мех-Вен с участием: ПВиУ Авангардирующий шумовой реквием по последним денькам цивилизации. Наполненный текстом харш с прорывающимися нотками наивной ДУДОЧКИ. ЕУ Ангедоническое пост-панк наследние, стремящиеся к лоуфайности ВСЕГО. Случайно заглянули в будущее и поняли жёлтострелность происходящего. e4aee0 хип-хоп ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ и перманентно джемующий. Гости из прошлого — тромб в теле брошенного. Также лейбл привезёт с собой дофига мерча: от магнитоальбомов до значков и артбуков. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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