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Науч-поп стендап об обезьянах

Истории, улица Пушкина, 4

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Почему шимпанзе воюют, бонобо мирятся через объятия, а гориллы — самые спокойные из великих обезьян? Как приматы делят власть, заводят друзей и обманывают друг друга? Это стендап, в котором каждая шутка опирается на реальные научные исследования. Узнаешь, чем люди похожи на своих ближайших родственников, что учёные выяснили о разуме и эмоциях обезьян, и почему иногда их поведение оказывается пугающе человеческим. Будет смешно и познавательно одновременно. Запись через бота в тг.

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