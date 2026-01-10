Почему шимпанзе воюют, бонобо мирятся через объятия, а гориллы — самые спокойные из великих обезьян? Как приматы делят власть, заводят друзей и обманывают друг друга? Это стендап, в котором каждая шутка опирается на реальные научные исследования. Узнаешь, чем люди похожи на своих ближайших родственников, что учёные выяснили о разуме и эмоциях обезьян, и почему иногда их поведение оказывается пугающе человеческим. Будет смешно и познавательно одновременно. Запись через бота в тг.