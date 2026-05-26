ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Настолки и настойки

Встречи
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2700₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Новый формат настольных вечеринок, будешь играть и дегустировать в компании классных незнакомцев. Специально для этого вечера готовят три вида настоек: клубника-грейпфрут-каркаде, ананас-лаванда и облепиховая сдоба. Настольное меню коммуникативное: монополия, активити, бункер, покер, письма призраку. И главное: не нужно переживать за правила, тебе всё объяснят, остается только веселиться.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста