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Настолки и настойки
улица Тургенева, 22
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2700₽
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Новый формат настольных вечеринок, будешь играть и дегустировать в компании классных незнакомцев. Специально для этого вечера готовят три вида настоек: клубника-грейпфрут-каркаде, ананас-лаванда и облепиховая сдоба. Настольное меню коммуникативное: монополия, активити, бункер, покер, письма призраку. И главное: не нужно переживать за правила, тебе всё объяснят, остается только веселиться.
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