Новый формат настольных вечеринок, будешь играть и дегустировать в компании классных незнакомцев. Специально для этого вечера готовят три вида настоек: клубника-грейпфрут-каркаде, ананас-лаванда и облепиховая сдоба. Настольное меню коммуникативное: монополия, активити, бункер, покер, письма призраку. И главное: не нужно переживать за правила, тебе всё объяснят, остается только веселиться.