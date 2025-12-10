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«Наруто» — Живой подкаст
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Кино
Про событие
Живой подкаст про «Наруто» со стендап комиками из FreshStandUp. Да, это — живой подкаст для любителей японской анимации: «Смотря какое аниме». Комики встретятся, чтобы обсудить очередной популярный тайтл между собой и с зрителями. Будем много спорить, шутить и обсуждать любимых персонажей. В этот раз это один из культовых и любимых народом, «Наруто».
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