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«Наруто» — Живой подкаст

#НеМузейМусора
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап
Кино

Про событие

Живой подкаст про «Наруто» со стендап комиками из FreshStandUp. Да, это — живой подкаст для любителей японской анимации: «Смотря какое аниме». Комики встретятся, чтобы обсудить очередной популярный тайтл между собой и с зрителями. Будем много спорить, шутить и обсуждать любимых персонажей. В этот раз это один из культовых и любимых народом, «Наруто».

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