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Когда солнце уходит — рождается музыка. Что тебя ждёт:? — органичное звучание и этнические ритмы?во всех проявления House музыки. — танцы под звёздами до рассвета. — авторские напитки. Line-up: CHERNOV ALEXEY LEBEDEV b2b IPATOV ELISEY LEHMAN b2b KRISTINA CHE VIRUS ISUS Face control & Dress code | 18+
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