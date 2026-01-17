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Рок-квартирник

Встречи
Тургенева 22, оф 10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Приходи, чтобы вспомнить и прожить музыку Свердловского рок-клуба. Рок-гид Светлана Толмачева проведёт тебя по историям «Наутилуса Помпилиуса», «Чайфа», «Агаты Кристи», «Смысловых галлюцинаций» и других знаковых команд. Живое звучание, разговоры о времени и песнях, которые до сих пор откликаются. Музыкант Иван Кокошаров исполнит знакомые и любимые композиции — так, как это бывает только на камерных квартирниках. Будет тепло, душевно и по-домашнему. Чай, кофе и сладости — как всегда, а любимые напитки можно принести с собой (здесь нет пробкового сбора). Приходи за атмосферой, теплом, хорошими историями и хорошей музыкой.

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