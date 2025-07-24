Это уникальный формат, который совмещает в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Правила простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачёркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — выиграл! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. А еще тут подготовили специальные призы для непоющих. Если ты любишь музыку во всех её проявлениях, эта игра точно для тебя! Ждут всех меломанов, готовых окунуться в атмосферу ностальгии и азарта.