Музыкальное лото Show Today
Бар «Оптимист», проспект Ленина, 50Б
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 16+
Стендап
Игры
Про событие
Это уникальный формат, который совмещает в себе любимую музыку, танцы и классическую игру в лото. Правила простые: у каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачёркивать увиденные композиции. Первый, кто соберёт комбинацию — выиграл! Во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, веселиться и зачёркивать поля. А еще тут подготовили специальные призы для непоющих. Если ты любишь музыку во всех её проявлениях, эта игра точно для тебя! Ждут всех меломанов, готовых окунуться в атмосферу ностальгии и азарта.
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