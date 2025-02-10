«Музыка в музее» — это совместный проект Венского фестиваля музыкальных фильмов и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Концерты будут проходить в коротком познавательном формате строго по понедельникам под крышей центра «Эрмитаж-Урал». Волнение и покой, радость и грусть, любовь и страсть — всё это ты услышишь в композициях, исполняемых дуэтом пианиста Платона Гезелериди и скрипача Владимира Желтовских. Скрипка — достаточно редко используемый в джазе инструмент, и тем интереснее и уникальнее предстоящий концерт. Дуэт исполнит композиции Mишеля Леграна, Генри Манчини, Тутса Тилеманса, Антонио Карлоса Жобима, Пола Дэзмонда, Дюка Элингтона и других авторов, в своём, авторском прочтении. Танцующие пары приветствуются. Музыканты: Платон Газелериди — фортепиано; Владимир Желтовских — скрипка.