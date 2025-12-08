Тебя ждут саундтреки к фильмам «Амели», «1+1», «История любви» и другие хиты таких композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Юрима, Рио Пи и самых ярких представителей неоклассической школы. Концерты «Музыка в музее» проходят в камерной романтичной атмосфере, в окружении десятков свечей, под самой крышей центра «Эрмитаж-Урал». Сюда можно попасть лишь по понедельникам, когда музей закрыт для посетителей.