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«Музыка в музее»: первый вечер неоклассики

Центр «Эрмитаж-Урал», улица Вайнера, 11

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Тебя ждут саундтреки к фильмам «Амели», «1+1», «История любви» и другие хиты таких композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Юрима, Рио Пи и самых ярких представителей неоклассической школы. Концерты «Музыка в музее» проходят в камерной романтичной атмосфере, в окружении десятков свечей, под самой крышей центра «Эрмитаж-Урал». Сюда можно попасть лишь по понедельникам, когда музей закрыт для посетителей.

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