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Музыка кино. Тарантино/Линч

Джаз-клуб EverJazz
улица Тургенева, 22

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от 1000₽ до 1400₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Программа, объединяющая культовые саундтреки из фильмов известных режиссёров Квентина Тарантино и Дэвида Линча. В рамках концерта прозвучат яркие и запоминающиеся инструментальные и вокально-инструментальные темы из «Твин Пикс» Дэвида Линча, а также из фильмов Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и другие. Для поклонников кино и музыки этот концерт даcт шанс вновь пережить яркие моменты и теплые ностальгические воспоминания. Состав группы: Татьяна Смирнягина – вокал; Кирилл Терентьев – гитара; Евгений Ряполов – бас-гитара; Анатолий Компанец – ударные; Вячеслав Жижилев – клавиши; Виталий Корбесашвили – баритон-саксофон, гитара, синтезатор.

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