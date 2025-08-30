Программа, объединяющая культовые саундтреки из фильмов известных режиссёров Квентина Тарантино и Дэвида Линча. В рамках концерта прозвучат яркие и запоминающиеся инструментальные и вокально-инструментальные темы из «Твин Пикс» Дэвида Линча, а также из фильмов Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и другие. Для поклонников кино и музыки этот концерт даcт шанс вновь пережить яркие моменты и теплые ностальгические воспоминания. Состав группы: Татьяна Смирнягина – вокал; Кирилл Терентьев – гитара; Евгений Ряполов – бас-гитара; Анатолий Компанец – ударные; Вячеслав Жижилев – клавиши; Виталий Корбесашвили – баритон-саксофон, гитара, синтезатор.