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Про событие
Тот самый оркестр при свечах, который уже покорил сердца — возвращается с новой программой! Саундтреки любимых фильмов в исполнении живого оркестра — «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник» — оживают в сиянии тысяч свечей. Для твоего удовольствия всё продумали до мелочей: - Виртуозный оркестр. - Эстетика и свет. - Атмосфера, в которой хочется снова влюбляться. Это будет настоящая магия. Вечер, когда девушки сияют, мужчины восхищают, а музыка говорит на языке чувств. Новое шоу — квинтэссенция музыки легенд кинематографа, света и эстетики, где каждый концерт заканчивается овациями. Билеты уже в продаже — не упусти!
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