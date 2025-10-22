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Muse: Саундтреки

ДКЖ, ул. Челюскинцев, 102

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Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Тот самый оркестр при свечах, который уже покорил сердца — возвращается с новой программой! Саундтреки любимых фильмов в исполнении живого оркестра — «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник» — оживают в сиянии тысяч свечей. Для твоего удовольствия всё продумали до мелочей: - Виртуозный оркестр. - Эстетика и свет. - Атмосфера, в которой хочется снова влюбляться. Это будет настоящая магия. Вечер, когда девушки сияют, мужчины восхищают, а музыка говорит на языке чувств. Новое шоу — квинтэссенция музыки легенд кинематографа, света и эстетики, где каждый концерт заканчивается овациями. Билеты уже в продаже — не упусти!

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