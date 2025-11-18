Гости вечера услышат каверы на культовую «Богемную рапсодию» легендарной группы Queen, рок-баллады Scorpions, «Наутилуса-Помпилиуса» и группы «Сплин», станут свидетелями завораживающего светового шоу: музыканты сыграют на инструментах в окружении тысячи свечей. Сет-лист концерта собрал известные композиции артистов из разных стран, каждая из которых стала символом своей эпохи, продолжая вдохновлять слушателей и сегодня. Так, Deep Purple в Smoke on the Water создали один из самых узнаваемых рок-риффов всех времён — короткую повторяющуюся мелодию, ставшую символом электрогитары. В живом исполнении она превращается в настоящий музыкальный поток. Хард-рок с элементами блюза от AC/DC — «Back in Black» и «Thunderstruck» до сих пор заводят стадионы по всему миру, а оркестровая интерпретация придает этим хитам ещё большего авангарда и свежести. В программу органично вплетается отечественная рок-классика.