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Muse. Мировые хиты и великая классика

ДК Железнодорожников
улица Челюскинцев, 102

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 4500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. От великой классики до мировых хитов: — Вивальди — Бетховен — Адель — The Beatот В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Почему нельзя пропустить? Виртуозный оркестр, который завораживает своим мастерством. Филигранно подобранный репертуар: от классики до мировых хитов. Зал, наполненный теплотой и уютом тысячи свечей. Эксклюзивный формат — шоу доступно только в рамках мирового тура.

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