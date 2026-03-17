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Мировые рок/поп хиты в окружении тысячи свечей

ДК Железнодорожников
улица Челюскинцев, 102

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Завершение:

2200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Иммерсивный концерт: симфонический оркестр в окружении тысячи свечей. На вечере будет звучать музыка от классики (Чайковский) до рока (Radiohead, Nirvana, AC/DC и многие другие). Финалом станет фотосессия у сцены со свечами — как воспоминание о вечере, где кино, музыка и эмоции соединились в единое целое. Репертуар концерта: Stayin' Alive — Bee Gees Imagine — John Lennon Every Breath You Take — The Police Bad Romance —Lady Gaga Never Gonna Give You Up — Rick Astley Yesterday —The Beatles Dancing Queen — ABBA Rolling In The Deep —Adele Creep — Radiohead Smells Like Teen Spirit —Nirvana I Will Always Love You — Soul Sisters Billie Jean — Michael Jackson Numb — Linkin Park Californication — Red Hot Chili Peppers Paradise — Coldplay Highway To Hell — AC/DC Another Brick in The Wall Pt. 2 — Pink Floyd Paint It Black — The Rolling Stones The Show Must Go On — Queen Специально для пользователей Кавра промокод на скидку 10% — KAVER.

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