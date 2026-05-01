Специальный корреспондент сообщает: в канун Первомая, когда вся страна встречает праздник весны и труда, в культурной жизни города намечается событие нового формата. В пространстве состоится вечеринка под звуки современной электронной музыки. Организаторы подчёркивают: атмосфера вечера будет по-домашнему тёплой и дружелюбной. Однако главной особенностью мероприятия станет необычная инициатива — участие граждан в так называемом «рейве в тапках». Да, товарищи, именно в тапках. Приветствуются самые нарядные экземпляры: весёлые, блестящие, яркие, достойные не только домашнего уюта, но и танцевальной площадки. Чем смелее выбор — тем выше вклад в общее праздничное настроение. Отдельно отмечается: граждане, не успевшие подготовить собственные тапки, без внимания не останутся — на месте будут выданы новые, в полном соответствии с требованиями уюта и танцевальной дисциплины. За пультом — ударники электронного труда: LNTV / NOVMI / DOBRO / ALEX LP / FEROMONA / SVETA POPOVA / SAMMA / EVA.S Как отмечают организаторы, участие в танцах формально является делом добровольным. Однако, по общему настроению трудящихся — строго обязательным.