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Мир! Труд! Рейв!

EXIT 13, улица 8 Марта, 13

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от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Специальный корреспондент сообщает: в канун Первомая, когда вся страна встречает праздник весны и труда, в культурной жизни города намечается событие нового формата. В пространстве состоится вечеринка под звуки современной электронной музыки. Организаторы подчёркивают: атмосфера вечера будет по-домашнему тёплой и дружелюбной. Однако главной особенностью мероприятия станет необычная инициатива — участие граждан в так называемом «рейве в тапках». Да, товарищи, именно в тапках. Приветствуются самые нарядные экземпляры: весёлые, блестящие, яркие, достойные не только домашнего уюта, но и танцевальной площадки. Чем смелее выбор — тем выше вклад в общее праздничное настроение. Отдельно отмечается: граждане, не успевшие подготовить собственные тапки, без внимания не останутся — на месте будут выданы новые, в полном соответствии с требованиями уюта и танцевальной дисциплины. За пультом — ударники электронного труда: LNTV / NOVMI / DOBRO / ALEX LP / FEROMONA / SVETA POPOVA / SAMMA / EVA.S Как отмечают организаторы, участие в танцах формально является делом добровольным. Однако, по общему настроению трудящихся — строго обязательным.

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