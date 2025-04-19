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Millenium
улица Пушкина, 9
Начало:
Завершение:
от 150₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Dсё новое — это хорошо забытое старое. Здесь возвращают в моду культ 2000-х и предлагают тебе билет в драгоценное прошлое, культура которого вшита в твое ДНК. Millenium — это тусовка с полным погружением в атмосферу MTV с вайбом времён, когда Britney Spears, t.A.T.u, Eminem и Lady Gaga звучали из каждого утюга, а Руки Вверх, Акула и Reflex ковали свои громкие хиты на века. Это калейдоскоп из лучших тусовок у Децла дома, а там ещё чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась. Хит-парад Prodigy, 50 cent, Rihanna, Dan Balan, Katy Perry, Ранетки, Tokio Hotel, Stigmata, Morandi, Звери и многих других исполнителей конца 90-х и начала 2000-х. Дискжокеи: AIVAN / CENCEY / XXCZCX Вход: - подписка на тг Спального (https://t.me/srayon777) и Миллениума (https://t.me/millenium_mp3) = 150р - без внимания = 250р - парный вход «1+1» = 400р Оплата на входе. 18+ / Иметь при себе документы, удостоверяющие личность
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