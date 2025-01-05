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Про событие
MikaRare - Собрал отборную селекцию музыки в стилях фанк, хаус, электро, чтобы погрузиться в настоящий ритм и послушать музыку, где каждый бит не оставит равнодушным Егор КМК - Погрузит в мир хауса: от фанка и диско до басовых ритмов, с легким брейкбитом и гаражными инцидентами Вход свободный.
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