MikaRare - Собрал отборную селекцию музыки в стилях фанк, хаус, электро, чтобы погрузиться в настоящий ритм и послушать музыку, где каждый бит не оставит равнодушным Егор КМК - Погрузит в мир хауса: от фанка и диско до басовых ритмов, с легким брейкбитом и гаражными инцидентами Вход свободный.