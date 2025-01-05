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MikaRare / Егор КМК

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

MikaRare - Собрал отборную селекцию музыки в стилях фанк, хаус, электро, чтобы погрузиться в настоящий ритм и послушать музыку, где каждый бит не оставит равнодушным Егор КМК - Погрузит в мир хауса: от фанка и диско до басовых ритмов, с легким брейкбитом и гаражными инцидентами Вход свободный.

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