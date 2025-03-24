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Медитативная художественная практика «Толкование Сновидений»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Сны – это переработанный сознанием опыт, фантасмагория образов, звуков, мыслей и чувств, возникающая во время отдыха. Их появление, как правило, непроизвольно, но с древнейших времён сновидения пленяют человечество, порождая стремление к их толкованию. Приходи на на мистический арт-вечер в мощный пик лунного цикла, время самых удачных начинаний. Поговоришь о новой области исследовании, онейрологии, в культуре и психологии. О том, как люди путешествуют между мирами сна и яви. Будет разбор твоих необычных сновидений и гадания по соннику. В художественной практике создашь собственный ловец снов. Ловец - амулет, который много веков назад придумали индейские племена. Круг и сплетенная внутри него паутина ловит злых духов и не дает им проникнуть в сновидения. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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