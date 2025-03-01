Медитативная художественная практика «Масленица»
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
Масленица – древний славянский праздник, прощания с зимой и встречи весны, окутанный легендами и древними поверьями. Это торжество жизни и возрождения, воспевание бога Солнца Ярилы. Традиционные обряды – очистительное пламя костров, символизирующие солнце, сжигание чучела зимы – отражали глубокое почитание солнечного божества. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на медитативную практику. Ты рассмотришь языческие обряды прощания с зимой, создавая миниатюрные чучела Масленицы из ткани и бумаги. Украсив специальные чайные домики в технике декупаж, символически пригласишь тепло и счастье в свою жизнь. Будешь кушать блины! Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи